Кардиолог Джорджа Буша-старшего застрелен в США

Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Врач-кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша-старшего застрелен неизвестным в Хьюстоне, передает CNN.

В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный убил доктора Марка Хаускнехта.

Инцидент произошел в 9 утра 20 июля, возле детской больницы. Как сообщили в полиции, доктор совершал утреннюю прогулку на велосипеде, неустановленный мужчина ехал ему навстречу и, поравнявшись с доктором, выстрелил в него дважды. Хаускнехт успел вызвать скорую помощь и был доставлен в больницу, где скончался.

На данный момент неизвестно, было ли убийство предумышленным или спровоцировано дорожным конфликтом между доктором и неустановленным мужчиной.

Кроме того, в полиции заявили, что есть свидетели с места происшествия. Они описали стрелявшего как белого или латиноамериканца, возрастом около 30 лет, он ехал на синем горном велосипеде, был одет в черную бейсболку, серую куртку и шорты цвета хаки.

Джордж Буш-старший выразил соболезнования семье доктора Марка Хаускнехта.

«Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Мы будем молиться за его семью», — написал Джордж Буш в Twitter.

Предполагаемый убийца разыскивается полицией.

Напомним, что доктор Марк Хаускнехт специализировался на сердечно-сосудистых заболеваниях и имел стаж работы около 40 лет. В 2000 году Джордж Буш-старший проходил курс лечения у Хаускнехта от аритмии.