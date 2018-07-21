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В Кении погиб гражданин России

Происшествия

Его пытались ограбить

В Кении погиб гражданин России
Винкбонс Давид. Разбойники

Найроби, 21 июля 2018, 10:41 — REGNUM  Полиция Кении расследует убийство российского гражданина. Об этом сегодня, 21 июля, передает радиостанция Capital FM.

По данным местной полиции, российский гражданин был работником компании Volvo Motors. Он направлялся из пригорода Ати-Ривер в центр столицы Кении — Найроби. По пути на него напала банда хулиганов. Российский гражданин оказал сопротивление, после чего преступники открыли огонь.

Нападавшие с места происшествия скрылись. Получивший огнестрельные ранения гражданин России скончался в госпитале.

По мнению правоохранителей, целью нападения было ограбление.

Идёт розыск нападавших.

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Происшествия с гражданами России за границей
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