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ВСУ обстреляли одно из сёл ЛНР из гранатомёта и стрелкового оружия

Происшествия

Район села Калиновка подвергся обстрелу украинских силовиков из ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия

ВСУ обстреляли одно из сёл ЛНР из гранатомёта и стрелкового оружия
Ministry of Defense of Ukraine
Солдат ВСУ

Луганск, 21 июля 2018, 09:43 — REGNUM  За минувшие сутки 20 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) однократно обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает 21 июля «Луганский информационный центр».

По данным оборонного ведомства ЛНР, район села Калиновка подвергся обстрелу украинских силовиков из ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия.

Напомним, 19 июля в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что очередной этап разведения сил у Станицы Луганской был сорван украинскими силовиками, обстрелявшими собственные позиции.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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