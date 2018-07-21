СМИ выяснили причину гибели людей при крушении катера в США

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Пассажиры прогулочного катера, затонувшего на озере Тейбл рок (штат Миссури, США), получили от капитана судна рекомендацию не надевать спасательные жилеты «за ненадобностью». Об этом со ссылкой на слова одной из выживших туристок сообщает 21 июля Fox News.

По данным телеканала, капитан катера-амфибии сказал туристам, что беспокоиться о спасательных средствах не стоит, так как они «не понадобятся».

По словам спасшейся туристки, жизни многих погибших могли быть спасены в том случае, если бы спасательные жилеты всё же были бы надеты.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 19 июля, когда катер попал в штормовые условия и затонул.

В момент катастрофы на борту находился 31 человек, в том числе несколько детей. В результате крушения погибли 17 человек.

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