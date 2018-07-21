ФСИН начало проверку инцидента с избиением в Ярославской колонии

Ярославль, , 08:27 — REGNUM Началась служебная проверка по факту появления в СМИ информации об избиении сотрудниками одной из колоний Ярославской области заключённого. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба регионального УФСИН России.

«По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее в сети была опубликована десятиминутная видеозапись, на которой было зафиксировано жестокое избиение осужденного.

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Как сообщало ИА REGNUM, о факту произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело.

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