Суббота, 21 Июля 2018 года
09:04:03 МСК

В Дагестане личный состав МВД поднят по тревоге после убийства полицейских

Происшествия

Двое сотрудников полиции убиты в Кизилюртовском районе

Махачкала, 21 июля 2018, 08:04 — REGNUM  Весь личный состав министерства внутренних дел Дагестана в Кизилюртовском районеподнят по тревоге после вооруженного нападения на наряд наряд дорожно-патрульной службы, в результате которого погибли двое сотрудников полиции. Об этом сегодня, 21 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.

Напомним, нападение на наряд полиции произошло вечером 20 июля. Вооруженные неизвестные обстреляли следовавшую по автодороге служебную машину из автоматического оружия. В автомобиле находились трое сотрудников ДПС ГИБДД. Двое из них скончались.

Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция ведет поиски нападавших. В Кизилюртовском районе объявлен план «Сирена».

Правоохранители считают, что группа боевиков, совершившая нападение на сотрудников полиции, причастна к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского, погибшего в результате теракта в августе 2012 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить