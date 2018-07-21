В Дагестане личный состав МВД поднят по тревоге после убийства полицейских

Махачкала, , 08:04 — REGNUM Весь личный состав министерства внутренних дел Дагестана в Кизилюртовском районеподнят по тревоге после вооруженного нападения на наряд наряд дорожно-патрульной службы, в результате которого погибли двое сотрудников полиции. Об этом сегодня, 21 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.

Напомним, нападение на наряд полиции произошло вечером 20 июля. Вооруженные неизвестные обстреляли следовавшую по автодороге служебную машину из автоматического оружия. В автомобиле находились трое сотрудников ДПС ГИБДД. Двое из них скончались.

Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция ведет поиски нападавших. В Кизилюртовском районе объявлен план «Сирена».

Правоохранители считают, что группа боевиков, совершившая нападение на сотрудников полиции, причастна к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского, погибшего в результате теракта в августе 2012 года.