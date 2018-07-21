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Среди погибших на озере Тейбл Рок в США граждан России нет

Происшествия

Вечером 19 июля на озере Тейбл Рок во время внезапно начавшегося шторма потерпел крушение катер с туристами

Хьюстон, США, 21 июля 2018, 08:00 — REGNUM  Среди жертв крушения прогулочного катера на озере Тейбл рок (штат Миссури, США) граждан России не было. Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Хьюстоне.

«По информации местных властей, среди погибших при крушении лодки на озере Тейбл Рок российских граждан нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

https://twitter.com/RusCons_TX/status/1020440414015242240

Напомним, вечером 19 июля на озере Тейбл Рок во время внезапно начавшегося шторма потерпел крушение катер с туристами. В результате катастрофы погибли 17 человек.

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Происшествия на воде
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