Среди погибших на озере Тейбл Рок в США граждан России нет

Хьюстон, США, , 08:00 — REGNUM Среди жертв крушения прогулочного катера на озере Тейбл рок (штат Миссури, США) граждан России не было. Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Хьюстоне.

«По информации местных властей, среди погибших при крушении лодки на озере Тейбл Рок российских граждан нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

https://twitter.com/RusCons_TX/status/1020440414015242240

Напомним, вечером 19 июля на озере Тейбл Рок во время внезапно начавшегося шторма потерпел крушение катер с туристами. В результате катастрофы погибли 17 человек.

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