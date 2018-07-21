ФСБ ищет в структурах «Роскосмоса» шпионов

Москва, , 07:30 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в двух структурах, входящих в «Роскосмос». Об этом накануне, 20 июля, сообщает ТАСС.

Речь идёт о Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК).

Ряд сотрудников этих подразделений подозреваются в государственной измене, в частности, в передаче иностранным спецслцжбам секретной информации о гиперзвуковом оружии, разработанном в России.

Известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил своим подчинённым оказывать всяческое содействие следователям. При этом директор ОРКК Дмитрий Пайсон категорически отказался комментировать данную ситуацию.

Официальной информации по этому делу нет, но ряд СМИ со ссылкой на источники утверждает, что уже возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Следственная группа ФСБ проверяет работников двух входящих в корпорацию «Роскосмос» структур на причастность к намеренной передаче секретной информации о российских гиперзвуковом оружии иностранным спецслужбам, в частности, американским.