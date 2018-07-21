Жительницу Костромы мошенник обманул с билетом на ЧМ-2018

Кострома, , 05:13 — REGNUM Прокуратура Костромы возбудила уголовное дело за мошенничество в адрес неустановленного лица, обманувшего жительницу Костромы с продажей билета на чемпионат мира по футболу — 2018, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что женщина пыталась купить у злоумышленника билет на чемпионат и перевела ему 40 тысяч рублей, однако билетов она не получила. В текущий момент по уголовному делу ведутся следственные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в костромской прокуратуре заявили, что в столице региона появился лже-прокурор, вымогающий взятки в обмен на «лояльность при проверках».

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