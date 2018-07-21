Число жертв крушения туристического судна в Миссури возросло до 17

Джефферсон-Сити, США, , 02:17 — REGNUM Число погибших при крушении туристического судна в Миссури выросло до 17 человек, сообщает Fox News.

Сообщается, что среди погибших есть и дети. Также сообщается, что из семьи, состоящей из 11 человек, погибло девять. Спасательные работы на месте происшествия прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическое судно опрокинулось на водохранилище Тейбл-Рок-Лейк из-за сильного порыва ветра. На борту судна находились 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В США опрокинулось судно с туристами, есть жертвы