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В Киеве неизвестные изрезали плакаты, прославляющие главаря ОУН*

Происшествия

*(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В Киеве неизвестные изрезали плакаты, прославляющие главаря ОУН*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бандеровская Украина

Киев, 20 июля 2018, 23:57 — REGNUM  Портрет главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры был изрезан неизвестными, сообщил 20 июля блогер Михаил Волгин на своем Youtube-канале.

Плакаты, повествующие о «подвигах» украинских нацистов выставлены на всеобщее обозрение у стен киевского Главпочтамта.

Напомним, в начале июля в Верховной раде открылась выставка, героизирующая сподвижника Степана Бандеры Ярослава Стецько, который выступал за «немецкие методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию».

Читайте подробнее: В Верховной раде открыли выставку, посвященную прогитлеровской Украине

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