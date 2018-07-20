В Киеве неизвестные изрезали плакаты, прославляющие главаря ОУН*

Киев, 20 июля 2018, 23:57 — REGNUM Портрет главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры был изрезан неизвестными, сообщил 20 июля блогер Михаил Волгин на своем Youtube-канале.
Плакаты, повествующие о «подвигах» украинских нацистов выставлены на всеобщее обозрение у стен киевского Главпочтамта.
Напомним, в начале июля в Верховной раде открылась выставка, героизирующая сподвижника Степана Бандеры Ярослава Стецько, который выступал за «немецкие методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию».
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