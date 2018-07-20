В Белоруссии испачкали краской могилу участника «Небесной сотни»

Гомель, Белоруссия, , 23:44 — REGNUM Неизвестные испачкали краской памятник на могиле боевика неонацистской группировки «УНА-УНСО» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаила Жизневского, заявила сестра покойного 20 июля, сообщило «Радио Свобода».

«Мне позвонили из милиции и сказали, что памятник брату испачкан краской», — рассказала журналистам Наталья Жизневская.

Отметим, что вандалы закрасили государственный герб Украины, а также герб Великого княжества Литовского, который белорусские националисты считают символом своей страны.

Напомним, белорус Михаил Жизневский стал второй жертвой Майдана после армянина из Днепропетровщины Сергея Нигояна. Он был убит неизвестными 22 января 2014 года.

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