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Двое полицейских убиты в Дагестане

Происшествия

Нападение на сотрудников ДПС произошло на федеральной автодороге «Кавказ»

Двое полицейских убиты в Дагестане
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Кизилюрт, Дагестан, 20 июля 2018, 23:14 — REGNUM  Два сотрудника полиции погибли вечером 20 июля в результате обстрела в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России.

По информации ведомства, нападение было совершено на 764-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Неизвестные на автомобиле Lada, поравнявшись с машиной сотрудников ДПС, открыли по ним стрельбу. От полученных ранений двое полицейских скончались на месте.

Нападавшие скрылись с места преступления. Для их поимки на территории Кизилюртовского района объявлен план «Сирена».

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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