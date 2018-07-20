В Киеве произошла авария. Погибла семья

Киев, , 23:07 — REGNUM На трассе в Голосеевском районе Киева произошла авария, в которой погибли три человека, заявили 20 июля в пресс-службе полиции города на официальном сайте ведомства.

Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами

«В салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок», — рассказали в полиции.

Напомним, 20 июля на Украине произошли два крупных ДТП, в которых погибли в общей сложности пятнадцать человек.

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