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В Киеве произошла авария. Погибла семья

Происшествия

Два человека получили травмы

В Киеве произошла авария. Погибла семья
NettoFigueiredo
Авария

Киев, 20 июля 2018, 23:07 — REGNUM  На трассе в Голосеевском районе Киева произошла авария, в которой погибли три человека, заявили 20 июля в пресс-службе полиции города на официальном сайте ведомства.

Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами

«В салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок», — рассказали в полиции.

Напомним, 20 июля на Украине произошли два крупных ДТП, в которых погибли в общей сложности пятнадцать человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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