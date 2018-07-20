В Кирове осужден эксперт за разрешение работы крана, который рухнул на дом

Киров, , 21:37 — REGNUM Октябрьский районный суд города Кирова признал виновным эксперта, который выдал разрешение на эксплуатацию башенного крана, рухнувшего в дальнейшем на дом. По ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с лишением права проведения экспертизы промышленной техники сроком на 1 год, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кировской области.

В суде установили, что причиной падения крана стала неправильная запасовка грузового каната, что повлекло его истирание и разрыв. Инцидент произошел в январе 2018 года.

Осужденный проводил экспертизу башенного крана в начале 2017 года и выдал положительное заключение о его техническом состоянии, разрешив эксплуатацию.

«Вместе с тем, при должной внимательности и неукоснительном соблюдении своих обязанностей эксперт обязан был заметить данное нарушение, однако вследствие допущенной преступной небрежности этого не сделал и выдал соответствующее разрешение», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительный башенный кран упал на жилой двухэтажный дом 19 января на территории строящегося жилищного комплекса на улице МОПРа.

В результате происшествия один человек погиб — это машинист крана, один пострадал. Жильцы дома были эвакуированы. В результате падения крана частично разрушились кровля и фасад здания.

В правительстве Кировской области тогда уточняли, что строительство на объекте велось в соответствии с действующим законодательством. Кран прошел экспертизу промышленной безопасности, которая действует до февраля 2019 года.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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