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Полиция ФРГ не рассматривает резню в автобусе в Любеке как теракт

Происшествия

Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса на севере Германии, ранив 17 человек

Полиция ФРГ не рассматривает резню в автобусе в Любеке как теракт
Mr Seb

Любек, Германия, 20 июля 2018, 21:18 — REGNUM  Правоохранительные органы ФРГ не нашли террористического следа в нападении на пассажиров автобуса в городе Любеке. Об этом сообщается в микроблоге полиции земли Шлезвиг-Гольштейн в Twitter.

Как отмечается, подозреваемый в преступлении — житель Любека, 34-летний гражданин Германии. По данным полиции, мужчина не является приверженцем каких-либо радикальных взглядов.

Напомним, в результате нападения вооружённого ножом мужчины на пассажиров автобуса в Любеке 20 июля пострадали 17 человек. Злоумышленник был задержан полицией. При этом в местных СМИ появилась информация о том, что подозреваемый является выходцем из Ирана.

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