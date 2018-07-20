Пострадавший при отравлении в Эймсбери мужчина выписан из больницы

Солсбери, Великобритания, , 20:10 — REGNUM Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули 20 июля был выписан из больницы, передаёт Sky News.

Как заявила журналистам представитель организации Salisbury NHS Foundation Trust, в ведении которой находится больница в Солсбери, здоровье Роули удалось восстановить «благодаря неустанной работе прекрасной команды медиков».

Как передавало ИА REGNUM, в конце июня в Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии и доставлены в больницу в Солсбери. Позднее одна из пострадавших, 44-летняя Доун Стёрджесс, скончалась в больнице.

Скотленд-Ярд расследует инцидент как убийство. По утверждениям официального Лондона, британцы могли пострадать от того же вещества, которым ранее, предположительно, были отравлены экс-офицер ГРУСергей Скрипаль и его дочь.