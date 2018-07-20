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Представители ДНР помогли ОБСЕ найти утерянный беспилотник

Происшествия

Летательный аппарат передан сотрудникам миссии ОБСЕ

Представители ДНР помогли ОБСЕ найти утерянный беспилотник
© СВ ДНР
Донбасс

Соледар, ДНР, 20 июля 2018, 20:24 — REGNUM  Представители ДНР 13 июля помогли миссии ОБСЕ найти пропавший беспилотный летательный аппарат в районе поселков Широкая Балка и Артемово, сообщили 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Миссия ОБСЕ потеряла связь с беспилотником, во время полета над шламонакопителем местного фенольного завода, где начались восстановительные работы.

Своевременное обращение к властям Республики позволило быстро организовать поисковые работы и обнаружить беспилотник на территории, подконтрольной ДНР.

Напомним, 19 июля боевики ВСУ обстреляли Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли крупное горнодобывающее предприятие ДНР

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