В результате торнадо в американском штате Айова пострадали 17 человек

Де-Мойн, США, , 18:31 — REGNUM По меньшей мере 17 человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Айова, передаёт 20 июля NBC News.

По сообщению телеканала, торнадо привело к разрушениям, в том числе в Маршаллтауне, Пелле и Бондуранте.

Так, в одном из городов оказалось повреждено здание больницы, в результате чего потребовалась эвакуация всех пациентов. В пригороде Пеллы стихия нанесла значительный ущерб одному из предприятий, в Маршаллтауне оказалась разрушена башня исторического здания городского суда.

Власти Айовы в настоящее время ведут оценку нанесённого ущерба. Губернатор штата сообщила о намерении лично посетить все пострадавшие города.