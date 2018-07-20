Второй убийца фигуриста Дениса Тена задержан полицией

Алма-Ата, Казахстан, , 17:45 — REGNUM Полиция Казахстана задержала второго подозреваемого в убийстве известного фигуриста Дениса Тена. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Алма-Аты.

Полиция сообщает, что задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Тена — Арман Кудайбергенов. В розыск он был объявлен сразу после совершения преступления.

Известно, что ранее Кудайбергенов уже был судим за грабёж.

Напомним, убийство фигуриста Тена было совершено накануне в Алма-Ате. Двое уличных грабителей пытались оторвать от автомобиля фигуристка зеркала заднего вида. Он застал их на месте преступления и попытался помешать. В ходе драки грабители нанесли Тену ножевое ранение. Позже он скончался в больнице.

Один из убийц Тена был задержан по горячим следам.

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