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Сотрудников владимирского завода эвакуировали из-за разлива химиката

Происшествия

Авария произошла на Владимирском химическом заводе

Владимир, 20 июля 2018, 17:24 — REGNUM  На Владимирском химическом заводе произошел разлив вредного химического вещества — бутилакрилата. Из-за аварии пострадала одна из работниц, ей не потребовалась госпитализация.

Авария произошла 20 июля. Как сообщил портал «Губерния 33», химикат вылился из одной из автоцистерн при выезде с территории завода. По предварительным данным, вытекло от пяти до 15 литров вещества, который относится к четыертому классу опасности. Из-за аварии пришлось эвакуировать работников соседнего ООО «Дау Изолан». Сейчас место разлива обработали деактивирующим веществом.

Бутилакрилат — бесцветная жидкость, которая используется при изготовлении красок, лаков, латексов и акриловых эмульсий, относится к токсичным веществам.

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Утечки и разливы химических веществ
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