Сотрудников владимирского завода эвакуировали из-за разлива химиката

Владимир, , 17:24 — REGNUM На Владимирском химическом заводе произошел разлив вредного химического вещества — бутилакрилата. Из-за аварии пострадала одна из работниц, ей не потребовалась госпитализация.

Авария произошла 20 июля. Как сообщил портал «Губерния 33», химикат вылился из одной из автоцистерн при выезде с территории завода. По предварительным данным, вытекло от пяти до 15 литров вещества, который относится к четыертому классу опасности. Из-за аварии пришлось эвакуировать работников соседнего ООО «Дау Изолан». Сейчас место разлива обработали деактивирующим веществом.

Бутилакрилат — бесцветная жидкость, которая используется при изготовлении красок, лаков, латексов и акриловых эмульсий, относится к токсичным веществам.