Председатель контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесии наказан за бизнес

Черкесск, , 17:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии уличили в нарушении антикоррупционного законодательства председателя республиканской контрольно-счетной палаты (КСП) Ильяса Эльканова. Глава ведомства занимался бизнесом, вопреки запретам, которые наложены на него в связи с работой на госслужбе, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило надзорное ведомство, чиновник являлся учредителем и директором ООО «Кубань». Предприятие занимается торговлей различными видами товаров. Глава КСП владеет 100% доли участия в данной компании номинальной стоимостью 200 тыс. рублей.

Согласно закону это обстоятельство является нарушением закона «О противодействии коррупции». Чиновник проигнорировал требование передать доли участия в уставных капиталах юридических лиц в доверительное управление другим лицам во избежание конфликта интересов. В адрес председателя Народного собрания республики было внесено представление, по итогам его рассмотрения, чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности.