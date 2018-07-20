Пятница, 20 Июля 2018 года
20:06:09 МСК

Председатель контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесии наказан за бизнес

Происшествия

Будучи на государственной службе, чиновник владел 100% акции коммерческого предприятия

Черкесск, 20 июля 2018, 17:14 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии уличили в нарушении антикоррупционного законодательства председателя республиканской контрольно-счетной палаты (КСП) Ильяса Эльканова. Глава ведомства занимался бизнесом, вопреки запретам, которые наложены на него в связи с работой на госслужбе, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило надзорное ведомство, чиновник являлся учредителем и директором ООО «Кубань». Предприятие занимается торговлей различными видами товаров. Глава КСП владеет 100% доли участия в данной компании номинальной стоимостью 200 тыс. рублей.

Согласно закону это обстоятельство является нарушением закона «О противодействии коррупции». Чиновник проигнорировал требование передать доли участия в уставных капиталах юридических лиц в доверительное управление другим лицам во избежание конфликта интересов. В адрес председателя Народного собрания республики было внесено представление, по итогам его рассмотрения, чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить