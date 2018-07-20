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Мужчина с ножом ранил 14 пассажиров автобуса в Германии

Происшествия

Подозреваемый задержан полицией

Любек, Германия, 20 июля 2018, 16:54 — REGNUM  На севере Германии 20 июля вооружённый ножом мужчина совершил нападение на пассажиров автобуса, передаёт Bild.

Как сообщается, инцидент произошёл в окрестностях города Любека. По предварительным данным, в результате нападения пострадали 14 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Нападавший был задержан полицией. По информации местного издания Luebecker Nachrichten, это выходец из Ирана в возрасте около 35 лет.

Полиция в настоящее время выясняет мотивы действий злоумышленника.

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