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В Волгограде выпало 30% месячной нормы осадков

Происшествия

Из-за ливня все городские службы переведены на усиленный режим работы

Волгоград, 20 июля 2018, 16:19 — REGNUM  В Волгограде 20 июля выпало примерно 30% месячной нормы осадков. Как сообщила 20 июля пресс-служба городской администрации, все коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. С большей частью последствий удалось справиться достаточно быстро. Сейчас спецтехника патрулирует город, чтобы оперативно устранять засоры ливневой канализации.

По данным пресс-службы, сейчас спецтехника работает в трех районах города: Краснооктябрьском, Центральном и Красноармейском. Усиленный режим будет отменен, когда последствия устранят окончательно.

Напомним, что ранее МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Волгограде. По данным спасателей, дожди и порывисты ветер ожидаются вплоть до вечера. 15 июля в Волгограде прошли ливни, из-за который в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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