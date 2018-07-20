Челябинская прокуратура взяла на контроль дело о гибели женщины и ребёнка

поселок Магнитка, Челябинская область, , 16:02 — REGNUM Прокуратура Челябинской области взяла на контроль дело о ДТП, в котором погибли женщина и ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла утром 19 июля в Кусинском районе. Автомашина «ВАЗ 21 140» съехала в хвостохранилище. В салоне были мужчина. женщина и ребёнок. Мужчина выжил. Остальные погибли.

Известно, что мужчина был за рулём. Возбуждено уголовное дело нарушения им правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. Органы СКР выясняют обстоятельства случившегося.

Прокуратура держит дело на контроле. Контролирует лично и.о. облпрокурора Виталий Лопин.

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