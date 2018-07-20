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К поискам пропавшего на Урале ребёнка подключился губернатор

Происшествия

Глава Челябинской области поручил привлечь все возможные ресурсы

К поискам пропавшего на Урале ребёнка подключился губернатор
Devanath
Ребенок

Сосновский район, Челябинская область, 20 июля 2018, 15:08 — REGNUM  Поиски пропавшего в Челябинской области 14-летнего подростка привлекли внимание губернатора Бориса Дубровского. Глава региона поручил вице-губернатору Олегу Климову и министру общественной безопасности Евгению Савченко вовлечь все возможные ресурсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

У подростка аутизм, эпилепсия и детский церебральный паралич. Пропал он 18 июля в Сосновском районе.

Напомним, в поисках подростка задействованы полиция, МЧС и спасатели МОБ. Также привлечены кинологи и добровольцы, в частности, отряда «Легион-Спас».

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