МЧС объявило штормовое предупреждение на Северном Кавказе

Грозный, , 15:06 — REGNUM Непогода может вмешаться в планы на выходные жителей Северо-Кавказского региона. МЧС предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются 20 — 22 июля практически во всех субъектах округа.

Так, ливни, гроза, град и шквалистый ветер силой до 25 м/с могут стать причиной катаклизмов в Ингушетии. По региону объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о возможности подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и схода селей в горах.

МЧС Чечни также информирует о ливнях с градом и шквалистым ветром, возможных подтоплениях в равнинной части республики и сходе селей в горах. Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций локального и муниципального уровней, говорится в сообщении спасательного ведомства.

Такое же предупреждение о сильных грозовых дождях и вызванном в связи с этим подъеме уровня воды в реках до неблагоприятных отметок в ряде районов распространило МЧС Северной Осетии. В горах республики возможны сели малого объема.

В ближайшие часы 20 июля, а также 21 июля и в ночь на 22 июля в Кабардино-Балкарии ожидаются местами сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с. С такими же явлениями могут столкнуться жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

В Дагестане 21 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в низменных районах республики и высокая пожароопасность четвертого класса в приморских районах. Местами по республике пройдут небольшие дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 15 м/с.

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