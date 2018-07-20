Пятница, 20 Июля 2018 года
15:37:50 МСК

МЧС объявило штормовое предупреждение на Северном Кавказе

Происшествия

Спасатели предупредили об угрозе подтоплений и схода селей

МЧС объявило штормовое предупреждение на Северном Кавказе
Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

Грозный, 20 июля 2018, 15:06 — REGNUM  Непогода может вмешаться в планы на выходные жителей Северо-Кавказского региона. МЧС предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются 20 — 22 июля практически во всех субъектах округа.

Так, ливни, гроза, град и шквалистый ветер силой до 25 м/с могут стать причиной катаклизмов в Ингушетии. По региону объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о возможности подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и схода селей в горах.

МЧС Чечни также информирует о ливнях с градом и шквалистым ветром, возможных подтоплениях в равнинной части республики и сходе селей в горах. Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций локального и муниципального уровней, говорится в сообщении спасательного ведомства.

Такое же предупреждение о сильных грозовых дождях и вызванном в связи с этим подъеме уровня воды в реках до неблагоприятных отметок в ряде районов распространило МЧС Северной Осетии. В горах республики возможны сели малого объема.

В ближайшие часы 20 июля, а также 21 июля и в ночь на 22 июля в Кабардино-Балкарии ожидаются местами сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с. С такими же явлениями могут столкнуться жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

В Дагестане 21 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в низменных районах республики и высокая пожароопасность четвертого класса в приморских районах. Местами по республике пройдут небольшие дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 15 м/с.

Читайте также: Юг России и Северный Кавказ изнывают от 40-градусной жары. Что дальше?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить