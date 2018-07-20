На Украине в результате ДТП погибли 10 человек

Житомир, Украина, , 14:50 — REGNUM В Житомирской области Украины столкнулись два транспортных средства — маршрутка и грузовик. Об этом сообщается на сайте регионального управления полиции.

ДТП произошло в пятницу, 20 июля, на трассе Киев-Чоп вблизи села Глыбочици. По последним данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

«Водитель маршрутного автобуса, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил столкновение с грузовиком «DAF», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: В ДТП с автобусом на Ставрополье пострадали 13 человек

А также: За гибель приятеля в пьяном ДТП житель Башкирии заплатит 800 тыс. рублей