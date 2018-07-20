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На Украине в результате ДТП погибли 10 человек

Происшествия

ДТП произошло в пятницу, 20 июля, на трассе Киев-Чоп вблизи села Глыбочици

Житомир, Украина, 20 июля 2018, 14:50 — REGNUM  В Житомирской области Украины столкнулись два транспортных средства — маршрутка и грузовик. Об этом сообщается на сайте регионального управления полиции.

ДТП произошло в пятницу, 20 июля, на трассе Киев-Чоп вблизи села Глыбочици. По последним данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

«Водитель маршрутного автобуса, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил столкновение с грузовиком «DAF», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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