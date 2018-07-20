В Новосибирске вандалы громят могилы на кладбищах

Новосибирск, , 14:30 — REGNUM В Новосибирске вандалы разрушили несколько захоронений на Гусинобродском кладбище. Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети Вконтакте.

Отмечается, что вандалы целенаправленно разрушают ухоженные могилы.

«На кладбище орудует банда: ломают захоронения, памятники, выбивают окна у оставленных машин, на которых приезжают родственники навестить могилы родных, и забирают из салонов ценные вещи. Заявление в полицию написано, но надежды найти нелюдей, даже не с точки зрения, чтобы наказать материально, а понять какими бездушными животными воспитаны эти «люди», практически нет», — сообщается в посте, где также отмечается, что в администрации кладбища в курсе ситуации, но сделать ничего не могут.

Акт вандализма вызвал негодование у жителей города, которые активно комментируют информацию, размещенную в интернете.

«Я понять не могу одного, вещи воруют ради собственной выгоды, но зачем памятники-то ломать?» — написал один из подписчиков.

Отметим, что акты вандализма ранее происходили и на других новосибирских кладбищах. Например, в 2017 году за три дня на Клещихинском кладбище были разрушены 66 могил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске создана электронная база захоронений «Ритуал», где отображена информация о сотнях тысячах усопших из примерно 7 млн человек, захороненных на кладбищах города с момента его основания.

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