В Кузбассе медведица с детёнышем вышли к людям

Междуреченск, Кемеровская область, , 13:37 — REGNUM В кемеровском населённом пункте Широкий лог (пригород Междуреченска) из леса к людям вышли медведица с медвежонком. По словам председателя междуреченской организации охотников и рыболовов Николая Самаковского опасности для людей эти животные не представляли.

«Эта молодая медведица, и вышла к людям она со своим медвежонком, защищаясь от больших взрослых медведей, потому что они задирают детёнышей. В данном случае опасности для людей она не представляет», — цитирует Самаковского газета «Кузбасс».

Он напомнил, что для Междуреченска выход медведей к людям — ситуация привычная. Так, только в Междуреченском районе насчитывается около 450 особей медведя. Но зачастую люди сами провоцируют животных, создавая на окраине населённых пунктов свалки мусора с пищевыми отходами. Так в прошлом году пришлось застрелить медведя на окраине Междуреченска.

На этот раз ситуация разрешилась благополучно и для людей и для животных — медведицу с детёнышем местные жители спугнули сигналами автомобилей.