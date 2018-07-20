В Улан-Удэ из-за роста уровня рек ввели режим повышенной готовности

Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — с 20 по 23 июля введён режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, такие меры пришлось предпринять в связи с объявленным штормовым предупреждением и повышением уровня воды в реках.

При этом власти подчёркивают, что угрозы наводнения нет, поводов для паники тоже. Мониторинг уровня воды в реках Уда и Селенга проводится трижды в сутки. По данным на утро 20 июля уровень воды в Селенге составляет 60 см от нуля гидрологического поста. Зафиксировано повышение — на 8 см за несколько дней. Выход из берегов происходит при отметке 230 см. Уровень воды в Уде составляет 129 см при выходе на пойму 230 см.

По словам начальника управления по ЧС Валерия Вильдавского, на уровень воды в Селенге влияет ситуация с осадками в Монголии, в Забайкальском крае на реках Хилок и Чикой.

Чиновник отметил, что точный прогноз составляется на трое суток, и в случае чего этого будет достаточно «для принятия мер и оповещения населения».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют непогоду на территории Бурятии 20−21 июля: сильные дожди, ливни, грозы, возможны град и шквалистое усиление ветра.

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18 июля был введён режим повышенной готовности к паводкам в Северо-Байкальском, Курумканском, Закаменском районах Бурятии.

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Что касается Забайкальского края, регион с 8 июля переживает сильное наводнение, охватившее 29 населённых пунктов.

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В зону потопления в крае попало более 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач.

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