В Йемене погибли четверо хуситских военачальников

Сана, , 13:21 — REGNUM В результате удара авиации арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене погибли четверо хуситских командиров, сообщает 20 июля Anadolu.

Удар авиации был целенаправленным, рассчитанным на хуситских военачальников, собравшихся для совещания.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

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