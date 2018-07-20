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В Йемене погибли четверо хуситских военачальников

Происшествия

Конфликт продолжается

Сана, 20 июля 2018, 13:21 — REGNUM  В результате удара авиации арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене погибли четверо хуситских командиров, сообщает 20 июля Anadolu.

Удар авиации был целенаправленным, рассчитанным на хуситских военачальников, собравшихся для совещания.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

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Ситуация в Йемене
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