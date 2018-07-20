Адвокат Марина Кащенко о гибели ребенка в Прикамье: «Куда смотрели соседи?»

Москва, , 13:16 — REGNUM История девочки-подростка, умершей от голода в городе Краснокамске Пермского края, страшная, и непонятно, почему никто из тех, кто видел, как ребенок медленно умирает, не обратился в органы опеки. Об этом 20 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявила адвокат московской коллегии адвокатов Марина Кащенко.

«История такая страшная, и я не понимаю тех соседей, которые сейчас охотно дают интервью и рассказывают о том, что они знали, что ребёнок умирает от голода, — сказала Кащенко. — Эти люди не могут зваться русскими людьми, потому что они недостойны памяти своих предков. Во время войны и после войны, во все времена были голодные дети, и соседи их подкармливали. Каждый из этих соседей виноват в том, что ребёнок умер. Девочка плакала и говорила, что «я не доживу до первого сентября». Как можно было допустить такое?»

При этом адвокат отметил, что если соседи могли и не знать, куда обращаться, то этого нельзя сказать о педагогах.

«Любой учитель знает, куда обратиться, — сказала Кащенко. — Они могли обратиться в органы опеки, которые должны были принять меры, чтобы ребёнок не умер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Краснокамске Пермского края умерла 14-летняя девочка. По данным следствия, 16 июля мать ребёнка проинформировала службу скорой помощи о том, что дочь находится в бессознательном состоянии. Прибыв на место, врачи констатировали смерть подростка.

Как позже сообщили местные СМИ, мать кормила девочку всего два раза в неделю. Из квартиры часто слышался плач и просьбы девочки о еде.

Сама родительница сообщила журналистам, что виновники трагедии — это сверстники её дочери, которые, по словам женщины, издевались над девочкой из-за её проблем с лишним весом.

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