В Челябинской области пропал 14-летний подросток

Челябинск, 20 июля 2018, 12:35 — REGNUM В Челябинской области идут поиски 14-летнего подростка. Мальчик пропал без вести примерно возле посёлка Туктубаево, расположенного в Сосновском районе. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В Сосновский район срочно выехал и.о. главы областного отделения СК Степан Шульга. На месте он координирует поиски.
В поисках участвуют сотрудники полиции. а также добровольцы.
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