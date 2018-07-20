В Челябинской области пропал 14-летний подросток

Челябинск, , 12:35 — REGNUM В Челябинской области идут поиски 14-летнего подростка. Мальчик пропал без вести примерно возле посёлка Туктубаево, расположенного в Сосновском районе. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В Сосновский район срочно выехал и.о. главы областного отделения СК Степан Шульга. На месте он координирует поиски.

В поисках участвуют сотрудники полиции. а также добровольцы.

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