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В Челябинской области пропал 14-летний подросток

Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве

Челябинск, 20 июля 2018, 12:35 — REGNUM  В Челябинской области идут поиски 14-летнего подростка. Мальчик пропал без вести примерно возле посёлка Туктубаево, расположенного в Сосновском районе. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В Сосновский район срочно выехал и.о. главы областного отделения СК Степан Шульга. На месте он координирует поиски.

В поисках участвуют сотрудники полиции. а также добровольцы.

Читайте развитие сюжета: К поискам 14-летнего челябинца привлекли новые силы

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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