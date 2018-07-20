Массовое отравление в Туве: количество пострадавших выросло до 187

Кызыл, , 10:02 — REGNUM В Туве в связи с массовым пищевым отравлением в медучреждения обратились 187 человек, из них госпитализировали 99 человек. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления, обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализировано — 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства. На сегодняшний день, из числа госпитализированных 13 человек выписаны в связи с улучшением состояния, остается сейчас в стационарах 86 человек», — написал глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кара-оола, состояние большинства пострадавших оценивается как средней тяжести, удовлетворительное и стабильное. Зафиксирован спад обращений. Опасений за состояние больных у врачей нет.

«Сейчас идёт спад обращений, рассчитываем, что к следующей неделе ситуация пойдет на улучшение», — пишет руководитель Тувы.

Он напомнил, что МВД возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 16 июня следствие организовало доследственную проверку по информации о массовом отравлении в Туве. Уточнялось, что 20 человек госпитализировали с признаками отравления шаурмой, приобретённой в одном из киосков общественного питания в Кызыле.

По информации правительства Тувы, с 14 по 18 июля было зарегистрировано 155 случаев острой кишечной инфекции.

Читайте также: В Хакасии производителей куриного мяса проверит Роспотребнадзор