Непогода на западе Китая обернулась существенными жертвами среди населения

Ланьчжоу, Китай, , 09:57 — REGNUM Жертвами непрекращающихся ливней и вызванных ими последствий стали 12 человек в провинции Ганьсу на западе Китая, еще 39 человек получили ранения, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Проливные дожди начались в 21:11 по местному времени 18 июля в Линься-Хуэйском автономном округе провинции Ганьсу, где максимальная сила осадков в течение нескольких часов достигала 100 миллиметров, что привело к серьезным последствиям и ущербу. Все жертвы пришлись на автономный уезд Дунсян. Четыре человека числятся пропавшими без вести, 39 раненых доставлены в госпитали.

Напомним, что непрекращающиеся ливни обрушились на Китай. В целом ряде районов объявлено предупреждение о метеорологической опасности. Однако ранее значительных жертв удавалось избегать.

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