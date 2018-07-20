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Смертельное ДТП произошло на юге Китая

Происшествия

Автомобиль, груженый овощами, перевернулся и въехал в водосток на обочине в уезде Яншань ночью 19 июля по местному времени

Гуанчжоу, Китай, 20 июля 2018, 09:45 — REGNUM  Шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Гуандун на юге Китая, еще трое получили ранения, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Автомобиль, груженый овощами, перевернулся и въехал в водосток на обочине в уезде Яншань ночью 19 июля по местному времени. В результате погиб водитель, сообщили в полиции. Об обстоятельствах гибели остальных жертв трагедии не сообщается. Расследование продолжается, раненые в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь.

Ранее в провинции Хунань в Китае произошло ДТП в участием автобуса и грузовика. Жертвами происшествия стали 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате столкновения автобуса с грузовиком в Китае погибли 18 человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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