Пятница, 20 Июля 2018 года
10:31:14 МСК

Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

Происшествия

Один из подозреваемых в убийстве Тена уже был задержан ранее

Алма-Ата, Казахстан, 20 июля 2018, 09:35 — REGNUM  Полицейские Алма-Аты установили личность второго подозреваемого в убийстве бронзового призёра зимних Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе МВД Казахстана.

Отмечается, что вторым подозреваемым оказался 24-летний уроженец Кызылординской области Казахстана Арман Кудайбергенов, в настоящее время правоохранители предпринимают меры для его задержания.

Читайте также: Татьяна Тарасова: Гибель фигуриста Дениса Тена — это трагедия

Ранее сообщалось, что один подозреваемый в убийстве Тена уже был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Читайте также: В Казахстане задержан один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Денис Тен скончался в больнице в результате ножевого ранения. Около трех часов дня по местному времени на Тена напали уличные грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его автомобиля.

Читайте также: Бронзовый призер Олимпиады в Сочи убит в Казахстане уличными грабителями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить