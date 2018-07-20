Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 09:35 — REGNUM Полицейские Алма-Аты установили личность второго подозреваемого в убийстве бронзового призёра зимних Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе МВД Казахстана.

Отмечается, что вторым подозреваемым оказался 24-летний уроженец Кызылординской области Казахстана Арман Кудайбергенов, в настоящее время правоохранители предпринимают меры для его задержания.

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Ранее сообщалось, что один подозреваемый в убийстве Тена уже был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Денис Тен скончался в больнице в результате ножевого ранения. Около трех часов дня по местному времени на Тена напали уличные грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его автомобиля.

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