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Из-за обрушения моста в Германии перекрыт автобан А3

Происшествия

При происшествии повреждены два автомобиля

Дюссельдорф, Германия, 20 июля 2018, 09:08 — REGNUM  В Германии из-за обрушения контрольного моста перекрыт автобан А3, передает немецкий телеканал N-TV 20 июля.

Согласно заявлению полиции, накануне вечером между населенными пунктами Меттман и Хильден в районе Дюссельдорфа обрушился контрольный мост, повредив два автомобиля. Причины обрушения металлической конструкции выясняются. Это могло случиться из-за строительных работ.

Контрольный мост — металлическая конструкция над трассой, в которой располагаются датчики для автоматического расчета платы за проезд по платной автомагистрали или фиксации уплаты пошлины.

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Обрушения мостов
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