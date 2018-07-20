Из-за обрушения моста в Германии перекрыт автобан А3

Дюссельдорф, Германия, , 09:08 — REGNUM В Германии из-за обрушения контрольного моста перекрыт автобан А3, передает немецкий телеканал N-TV 20 июля.

Согласно заявлению полиции, накануне вечером между населенными пунктами Меттман и Хильден в районе Дюссельдорфа обрушился контрольный мост, повредив два автомобиля. Причины обрушения металлической конструкции выясняются. Это могло случиться из-за строительных работ.

Контрольный мост — металлическая конструкция над трассой, в которой располагаются датчики для автоматического расчета платы за проезд по платной автомагистрали или фиксации уплаты пошлины.