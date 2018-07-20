Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 660 тыс. га

Красноярск, , 08:42 — REGNUM В Красноярском крае 20 июля действуют 230 лесных пожаров на общей площади 664,3 тыс. га. В том числе в зоне контроля — 190 пожаров на площади 657,96 тыс. га (в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

За возгораниями в зоне контроля наблюдают с помощью космического мониторинга. В минлесхозе утверждают, что контролируют ситуацию, и угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Восемь пожаров в авиационной и наземной зонах локализованы. С огнём борются более 790 человек. Задействована 51 единица техники. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах. В Эвенкийском районе действует пожар в заповеднике «Тунгусский» на площади 17,14 тыс. га. Основной причиной возникновения лесных пожаров стали грозы. В лесах Красноярского края действует режим ЧС.

По данным минлесхоза, за сутки ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 12,4 тыс. га, в том числе пять возгораний в зоне контроля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июля в Красноярском крае действовало 243 лесных пожара на общей площади 563,1 тыс. га.

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Как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, наибольшая площадь лесных пожаров в России зарегистрирована в Якутии. Там по состоянию на 00:00 (мск) 20 июля действовало 23 пожара на землях лесного фонда на площади 33,55 тыс. га, а также 89 пожаров в зоне контроля 89 на площади 1,19 млн га.

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