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Самолет в Якутии получил повреждения во время полета

Происшествия

ЧП произошло в четверг, 19 июля, в аэропорту «Якутск»

Якутск, 20 июля 2018, 08:33 — REGNUM  Самолет «Полярных авиалиний», получивший повреждения во время полета, совершил посадку в Якутске. Об этом сообщается на сайте авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно.

ЧП произошло в четверг, 19 июля, в аэропорту «Якутск». По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Самолет…, следующий по маршруту Оленек-Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего произошло повреждение воздушного судна», — говорится в сообщении.

Комиссия территориального управления Росавиации в настоящее время выясняет все обстоятельства происшествия.

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Авиапроисшествия
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