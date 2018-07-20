На Урале из-за аварии в Североуральске проведут вакцинацию от гепатита

Североуральск, Свердловская область, , 08:22 — REGNUM В Свердловской области региональному минздраву предложено провести вакцинацию жителей Североуральска от гепатита «А» и ротавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В управлении отметили, что, несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку из-за аварии в системе водоснабжения, показатели заболеваемости кишечными инфекциями в городе не увеличиваются.

Напомним, по данным специалистов Роспотребнадзора, нормативные показатели «цветности» воды превышены в 1,2 раза, а «мутности» — в шесть. Вода по-прежнему остаётся непригодной для питья.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацией, связанной с нарушением штатного водоснабжения населения Североуральска, заинтересовались силовики. Следственное управление СКР по Свердловской области организовало доследственную проверку.

Напомним, что инцидент произошёл 16 июля. В русле реки Калья, откуда ведётся водозабор для Североуральска, произошёл провал, в результате которого речная вода попала в систему водоснабжения.

На данный момент сообщается, что последствия аварии будут устранены к вечеру 20 июля, однако впоследствии в течение трёх дней система водоснабжения будет подвергнута гиперхлорированию, а вода также будет непригодна для питья.

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