Смерть ребёнка от истощения в Перми может стать поводом для рейдов на Алтае

Барнаул, , 07:53 — REGNUM Секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев публично обратился к руководству профильных министерств Алтайского края с просьбой провести рейд по выявлению детей из неблагополучных семей, находящихся в группе риска в период летних каникул.

«Вот, например, вчера увидел новость о том, что в Краснокамске от голода умерла 14-летняя девочка. Её мать кормила всего два раза в неделю. Пока непонятно, то ли у горе-родителя было что-то не в порядке с головой, то ли с финансами. Скорее и то, и другое. Девочка мечтала «дотянуть до 1 сентября» — когда сможет кушать в школьной столовой. Не дотянула.

Самое страшное, что ни друзья, ни одноклассники, ни соседи или знакомые, ни педагоги, ни социальные службы не заметили того, как угасает ребенок, не забили тревогу, не предложили тарелку супа.

И вместо того, чтобы слушать о похождениях профессиональной «общественницы» Бутиной по банкетам и форумам американской политики, мне гораздо важнее узнать, а сколько еще таких детей в стране и нашем крае? Сколько из них мечтают дотянуть до 1 сентября, чтобы хотя бы раз в день полноценно поесть? Мало выяснить, нужно найти способ их накормить», — заявил алтайский справедливоросс.

Напомним, трагедия, вызвавшая недоумение и ужас, произошла 16 июля: мать ребёнка проинформировала службу скорой помощи о том, что дочь находится в бессознательном состоянии. Прибыв на место, врачи констатировали смерть подростка.

По некоторым данным, мать кормила девочку всего два раза в неделю. Из квартиры часто слышался плач и просьбы девочки о еде. Знакомые семьи утверждают, что ребёнок умер от истощения.

По мнению Владислава Вакаева, к проведению рейдов необходимо привлечь и общественность.

«Сделать это просто — нужно просто опубликовать телефон горячей линии, на который можно сообщить о том, что ребенок в беде. Ну, а все мы должны стать чуточку внимательней — посмотрите по сторонам, поговорите со своим ребенком — есть ли в его окружении такие дети», — говорится в обращении секретаря бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислава Вакаева.

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