В Казахстане задержан один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 07:20 — REGNUM Полиция Казахстана установила личности обоих подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена. Как сообщили ИА REGNUM в МВД республики 20 июля, один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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«В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию. Другая информация в интересах следствия не распространяется», — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

При этом прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев сообщил журналистам, что задержанный Нуралы К., 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области уже признал вину. Розыск второго подозреваемого ведёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на Дениса Тена напали двое уличных грабителей, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, фигурист получил ножевое ранение в бедро и был доставлен в больницу. Однако, несмотря на старания медиков, спасти его жизнь не удалось. В настоящее время полиция ведёт расследование уголовного дело по статье УК «Убийство». Ранее полиция Алма-Аты объявила вознаграждение за информацию о подозреваемых в убийстве олимпийского чемпиона.

Напомним, 25-летний Денис Тен — единственный спортсмен в истории Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр, чемпионатов мира, а также этапов Гран-при по фигурному катанию.

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