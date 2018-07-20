Наводнение добралось до Агинского района Забайкалья, где расположен дацан

Чита, , 07:28 — REGNUM Вторая волна наводнения пришла в Агинский район Забайкальского края: в селе Амитхаша, где находится Агинский дацан, при разливе реки Агинки затоплены 197 домов, передаёт ИА «Чита.ру».

По данным сотрудников «Забайкалпожспаса», подтопления начались накануне. Многие жители сами покинули дома после оповещения о паводке, других на автомобилях и лодках эвакуировали спасатели. Позднее вода спала, но сотрудники МЧС находятся на постоянном дежурстве, контролируя уровень воды и оказывая помощь пострадавшим от паводка людям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля после месяца проливных дождей. Вышедшие их берегов реки затопили десятки населённых пунктов, смыли мосты и дороги. Пострадали более пяти тысяч человек. Накануне, 19 июля, проливные дожди возобновились. С 9 июля в регионе веян режим ЧС.