Пятница, 20 Июля 2018 года
10:37:03 МСК

Из екатеринбургского аквапарка эвакуировали 500 человек

Происшествия

Большинству посетителей пришлось покинуть здание в купальниках и плавках

Из екатеринбургского аквапарка эвакуировали 500 человек
Владислав Фальшивомонетчик
Аквапарк Лимпопо Екатеринбург

Екатеринбург, 20 июля 2018, 07:01 — REGNUM  В Екатеринбурге эвакуировали порядка 500 посетителей аквапарка «Лимпопо» по улице Щербакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошёл накануне вечером 19 июля. По данным спасателей произошло короткое замыкание светильника в холле аквапарка, в результате чего сработала сигнализация.

«Сотрудники охраны аквапарка оперативно организовали эвакуацию посетителей и с помощью огнетушителя предприняли меры к недопущению возгорания коротнувшего светильника. Пострадавших в результате происшествия нет», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехали пожарные машины и кареты скорой помощи, однако их применение не потребовалось. Как сообщают очевидцы событий, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях, большинству посетителей аквапарка пришлось эвакуироваться в купальниках и плавках.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в развлекательных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить