Из екатеринбургского аквапарка эвакуировали 500 человек

Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM В Екатеринбурге эвакуировали порядка 500 посетителей аквапарка «Лимпопо» по улице Щербакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошёл накануне вечером 19 июля. По данным спасателей произошло короткое замыкание светильника в холле аквапарка, в результате чего сработала сигнализация.

«Сотрудники охраны аквапарка оперативно организовали эвакуацию посетителей и с помощью огнетушителя предприняли меры к недопущению возгорания коротнувшего светильника. Пострадавших в результате происшествия нет», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехали пожарные машины и кареты скорой помощи, однако их применение не потребовалось. Как сообщают очевидцы событий, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях, большинству посетителей аквапарка пришлось эвакуироваться в купальниках и плавках.