Суд предъявил обвинения по делу об убийстве репера XXXTentacion

Таллахасси, США, , 03:17 — REGNUM Большое жюри штата Флорида (США) выдвинуло обвинения против четверых подозреваемых по делу об убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает Hollywood Reporter.

Из четверых обвиняемых на данный момент арестовано только двое: Майкл Ботрайт и Дедрик Уильямс. Двух остальных, Трейвона Ньюсома и Роберта Аллена, продолжает разыскивать полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля полицейские Флориды арестовали второго подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion. Им оказался 22-летний Майкл Ботрайт.

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