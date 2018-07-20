Суд предъявил обвинения по делу об убийстве репера XXXTentacion

Таллахасси, США, 20 июля 2018, 03:17 — REGNUM Большое жюри штата Флорида (США) выдвинуло обвинения против четверых подозреваемых по делу об убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает Hollywood Reporter.
Из четверых обвиняемых на данный момент арестовано только двое: Майкл Ботрайт и Дедрик Уильямс. Двух остальных, Трейвона Ньюсома и Роберта Аллена, продолжает разыскивать полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля полицейские Флориды арестовали второго подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion. Им оказался 22-летний Майкл Ботрайт.
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