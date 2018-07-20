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Суд предъявил обвинения по делу об убийстве репера XXXTentacion

Происшествия

Из четверых обвиняемых арестовано на текущий момент только двое

Таллахасси, США, 20 июля 2018, 03:17 — REGNUM  Большое жюри штата Флорида (США) выдвинуло обвинения против четверых подозреваемых по делу об убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает Hollywood Reporter.

Из четверых обвиняемых на данный момент арестовано только двое: Майкл Ботрайт и Дедрик Уильямс. Двух остальных, Трейвона Ньюсома и Роберта Аллена, продолжает разыскивать полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля полицейские Флориды арестовали второго подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion. Им оказался 22-летний Майкл Ботрайт.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Флориде арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

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