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Названа причина смерти призера Игр-2014 Дениса Тена

Происшествия

Спортсмен скончался в больнице

Алма-Ата, Казахстан, 20 июля 2018, 01:32 — REGNUM  Казахстанский фигурист Денис Тен был убит ножом, со ссылкой на минздрав Казахстана передает радиостанция «Эхо Москвы».

Напомним, Тен — бронзовый призер Олимпиады-2014 (Сочи). 19 июля в Алма-Ате он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ножевое ранение в бедро. Спасти Тена не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту убийства фигуриста Дениса Тена возбуждено уголовное дело

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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