Названа причина смерти призера Игр-2014 Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 01:32 — REGNUM Казахстанский фигурист Денис Тен был убит ножом, со ссылкой на минздрав Казахстана передает радиостанция «Эхо Москвы».

Напомним, Тен — бронзовый призер Олимпиады-2014 (Сочи). 19 июля в Алма-Ате он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ножевое ранение в бедро. Спасти Тена не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

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