Пятница, 20 Июля 2018 года
04:44:32 МСК

СКР: выводы новгородских властей о скандале со «скорой» проверят эксперты

Происшествия

В ведомстве обратили внимание, что проверка по факту отказа скорой помощи везти умирающую пациентку в больницу — продолжается

СКР: выводы новгородских властей о скандале со «скорой» проверят эксперты
Иван Шилов © ИА REGNUM
Не скорая медицинская помощь

Великий Новгород, 19 июля 2018, 22:43 — REGNUM  В региональном следственном управлении Следственного комитета России по Новгородской области сегодня, 19 июля, прокомментировали заявление министерства здравоохранения региона по факту происшествия со скорой помощью в Великом Новгороде, которая отказалась везти в больницу умирающую пациентку.

«Выводы, сделанные региональным министерством здравоохранения, не являются окончательными и будут проверены экспертным путём. Следствию ещё предстоит выяснить, что стало причиной произошедшего», — заявили в следственном управлении.

Отмечается, что доследственная проверка продолжается. Следствие проанализирует все обстоятельства произошедшего и затем примет процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 июня 2018 года в Великом Новгороде бригада скорой помощи отказалась везти в больницу 41-летнюю женщину с обострением рассеянного склероза. Женщину госпитализировали только после повторного вызовы скорой помощи через два часа. Через несколько дней женщина скончалась в больнице, и её родственники, посчитавшие, что медиками было упущено время для спасения жизни больной, обратились к руководителю СУ СКР по Новгородской области Николаю Коннову.

Читайте также: Новгородская скорая отказалась везти в больницу умирающую

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк заявила, что на момент вызова состояние пациентки не требовало госпитализации, а действия медицинских работников были верными.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский министр о скандале со скорой: медики действовали верно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП с машинами «скорой помощи»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить