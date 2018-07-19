СКР: выводы новгородских властей о скандале со «скорой» проверят эксперты

Великий Новгород, , 22:43 — REGNUM В региональном следственном управлении Следственного комитета России по Новгородской области сегодня, 19 июля, прокомментировали заявление министерства здравоохранения региона по факту происшествия со скорой помощью в Великом Новгороде, которая отказалась везти в больницу умирающую пациентку.

«Выводы, сделанные региональным министерством здравоохранения, не являются окончательными и будут проверены экспертным путём. Следствию ещё предстоит выяснить, что стало причиной произошедшего», — заявили в следственном управлении.

Отмечается, что доследственная проверка продолжается. Следствие проанализирует все обстоятельства произошедшего и затем примет процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 июня 2018 года в Великом Новгороде бригада скорой помощи отказалась везти в больницу 41-летнюю женщину с обострением рассеянного склероза. Женщину госпитализировали только после повторного вызовы скорой помощи через два часа. Через несколько дней женщина скончалась в больнице, и её родственники, посчитавшие, что медиками было упущено время для спасения жизни больной, обратились к руководителю СУ СКР по Новгородской области Николаю Коннову.

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк заявила, что на момент вызова состояние пациентки не требовало госпитализации, а действия медицинских работников были верными.

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