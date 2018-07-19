СМИ узнали обстоятельства взрыва на военном складе в Пенсильвании

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM В результате взрыва на военном складе в американском штате Пенсильвания, по последним данным, пострадали четыре человека, передаёт Associated Press.

По информации агентства, взрыв произошёл в одном из цехов, где в этот момент проводились работы по покраске техники. При этом на территории цеха находилось порядка 300 человек.

Напомним, ЧП произошло 19 июля на военном складе «Леттеркенни». Согласно сообщениям СМИ, на данном объекте оборудуют тактические системы противовоздушной обороны США, а также оценивается состояние зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По заявлению военных, инцидент не повлиял на работу объекта, и ситуация находится под контролем. Подробности произошедшего официально не раскрывались.

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